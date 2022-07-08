Эксперты рекомендовали ввести в Украине четвертую дозу вакцины против коронавируса — Минздрав 8 июля, 19:34 Пандемия коронавируса (иллюстративное фото) (Фото:Önder Örtel/Unsplash)

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву ввести четвертую, бустерную дозу вакцины против коронавируса для отдельных категорий населения.

Об этом в комментарии Суспільне рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он уточнил, что это касается работников критической инфраструктуры, медработников и тех, кто имеет медицинские показания к вакцинации.

Видео дня

Читайте также: Ковид увеличивает вероятность развития трех опаснейших болезней мозга

«Сейчас состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, в частности, они рассматривали вопрос введения бустерной дозы для тех людей, которые уже получили базовый курс плюс бустер. Это, по сути, четвертая доза вакцины. Пока Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить четвертую вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации», — отметил он.

По его Кузина, речь идет о наиболее уязвимых слоях населения, особенно о тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Кузин сообщил, что после четвертой дозы будет формироваться новый сертификат о вакцинации, который будет действовать девять месяцев.

В последнее время в Европе снова началась волна заражений коронавирусом — в странах фиксируют рекордные показатели со времен зимы 2022 года. В Украине тоже количество ежедневных больных растет, но эту статистику невозможно назвать полной, потому что многие не обращаются к врачам, а часть страны оккупирована или там ведутся боевые действия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.