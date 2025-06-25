Журналист Экономической правды, обозреватель оборонной промышленности Богдан Мирошниченко в интервью Radio NV рассказал, что у Украины уже есть беспилотное ПВО и его нужно только совершенствовать и масштабировать.

В эфире Radio NV Мирошниченко отметил, что Россия, по данным ГУР Минобороны, производит около 170 шахедов в день, поэтому Украине нужны дешевые способы их сбивать.

«Дроновое ПВО — это тот вариант, который у нас уже есть, не надо ничего нового разрабатывать. Надо просто его масштабировать, по сути. Надо обучить экипаж, операторов надо обучить. Надо, чтобы компании докрутили свои изделия, которые у них уже есть. Потому что средство против сбивания шахеда все же отличается от средства, которым сбивали Орланы или Зала, или другие разведывательные российские беспилотники. Потому что они быстрее, они имеют большую боевую часть, и там еще некоторые отличия, о которых обычно не принято говорить, но такие средства у нас есть, и нам надо их масштабировать», — рассказал эксперт.

Реклама

Он также напомнил, что проект Дронопад фонда Повернись живим занимался сбиванием разведывательных беспилотников и сейчас переходит на борьбу с шахедами.

Мирошниченко уточнил, что проект предусматривает не только дроны, но и инфраструктуру, которой надо оборудовать подразделения, и обучение людей.

«Многие думают, что это очень просто, что дрон стоит 500 долларов, беспилотник российский стоит 50 тысяч долларов. И, соответственно, дешевый дрон сбивает дорогой российский беспилотник. Но на самом деле это не так. Повернись живим считали, что они, обеспечивая подразделения всем необходимым для сбивания каждого конкретного российского дрона, тратят на каждый российский дрон где-то около 250 тысяч гривен. То есть это уже не так мало. И, что самое главное, это не так просто», — добавил эксперт.

18 июня сообщалось, что Командование Воздушных сил ВСУ развивает направление дроновой противовоздушной обороны — против атак российских оккупантов — и опубликовало на YouTube видеорепортажи с позиций экипажа Мольфар 208-й зенитной ракетной бригады ВС.