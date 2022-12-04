Эксперт объяснил, угрожает ли Украине газовый блэкаут в случае повторной массированной атаки РФ 4 декабря, 13:43 Газовый блэкаут невозможен (Фото:Magnascan)

Украина имеет запасы природного газа в подземных газохранилищах. Даже при тотальном блэкауте газ у украинцев будет.

Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко в эфире телемарафона 3 декабря.

Он заверил, что Украина снабжена природным газом в подземных хранилищах, а добывающие компании продолжают активно закачивать и добывать газ.

Видео дня

«Если нет электричества, в частности, газ используется и для транспортировки газа. В плане электричества — это негативно влияет на работу энергетического сектора. Но обычно энергетики быстро возобновляют энергоснабжение. Но добывающие компании Украины активно используют генераторы, в частности дизель-генераторы для того, чтобы продолжать добывать природный газ и обеспечивать нашу энергетическую безопасность», — сказал Петренко.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ избивают по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака.

Всего в этот день российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.