«НАТО не отдало Черное море России». Эксперт — о старте учений Sea Breeze и Крыме без парада кораблей в день ВМФ РФ 27 июля, 15:07 Эксклюзив НВ Корабль ВМС Болгарии стреляет во время многонациональных учений Sea Breeze-2022 в Черном море (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Как российским планам помешают многонациональные учения Sea Breeze 2022 в Черном море и почему РФ не будет устраивать парад ко дню ВМФ, в эфире Радио НВ рассказал эксперт Национального института стратегических исследований и автор книги Военно-морская мощь и ее границы Максим Паламарчук.

— Начинаются международные учения Sea Breeze. Турция перебрасывает свои фрегаты в Черное море. Это связано с договоренностями об экспорте украинского зерна?

— Не думаю, что здесь прямая связь. Это, скорее всего, побочный эффект.

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Конечно, присутствие определенного контингента, группировки сил НАТО, вероятно, уменьшит «аппетиты» россиян к каким-то возможным рискам и провокациям в отношении судов с зерном. Но я так понимаю, что важнее это политический эффект, демонстрация того, что даже полномасштабная агрессия России против Украины не смогла сорвать НАТовские учения Sea Breeze в Черном море, которые регулярно проводятся уже десятилетия.

— Украина раньше участвовала в этих учениях, в одесском порту швартовались НАТОвские военные корабли, а до аннексии Крыма — еще и в крымских портах. Есть коридор выхода зерна из Украины, турецкие фрегаты на что-то в этом смысле повлияют?

— Есть такое выражение в военно-морском деле — демонстрация флага. Они демонстрируют, что они в этом месте есть, присутствуют, вооружены, могут определенным образом действовать. Конечно, технически можно атаковать эти корабли так, что их не смогут защитить турецкие фрегаты, но это уже вопрос другого сорта.

Вполне понятно, что в условиях военных действий Украина не может участвовать в учениях, потому что ее военнослужащие заняты более важными задачами — они ведут боевые действия и получают…

— Им уже было тяжело в учебе, хотя теперь не очень легко в бою, извините за такую перефразированную истину.

— Да. Вообще основной месседж этих учений, что НАТО не отдало Черное море России, готово защищать мощь своих членов и демонстрация того, что корабли черноморских государств, действующих в Черном море, находятся вблизи маршрутов, по которым должны пойти корабли с украинским зерном в Турцию.

— В разведывательном смотре Министерства обороны Великобритании утверждается, что россияне боятся проводить в Крыму парад на день своего военно-морского флота. К примеру, жители Севастополя всегда с восхищением смотрели, как проходил крейсер Москва, а теперь не увидят его. Но у них вообще не будет парада. Что это значит для нас? И вторая часть их сообщения — россияне будут отдавать предпочтение уничтожению противокорабельных возможностей Украины. Что нам об этом нужно понимать?

— Честно говоря, я не убежден, что парад упразднен из-за того, что боятся. Скорее всего, при том, что силы Черноморского флота РФ значительно превосходят наши, также не бесконечны. Он задействован в боевых дежурствах, корабли нуждаются в ремонте, оснастке. Когда активно эксплуатируется военный корабль, то это не то же, что эксплуатация автомобиля. Даже чрезмерно эксплуатируемый автомобиль чаще требует ремонта. Военным кораблям это еще больше [необходимо].

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Мы помним очень скромный парад в Москве на 9 мая именно потому, что техника была задействована в Украине. Примерно это имеет место и в Севастополе.

У Украины пока нет средств, которые могут поразить корабли в бухте города Севастополь. Я думаю, что вопрос не в страхе, а в технической сложности проведения этого парада.

Для того чтобы провести этот парад, нужно сорвать выполнение боевых задач, на что в условиях боевых действий, конечно, никто не пойдет. И дополнительный фактор — вы упомянули о гибели крейсера Москва. Его отсутствие в строю будет лишним напоминанием о потере, что политически для россиян, конечно, вредно.

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— Я так понимаю, что если бы они решились проводить парад, то там прошло бы несколько жестянок, а просто большего количества, чтобы это выглядело как масштабный парад, у них сейчас нет. Покрасоваться нечем?

— Действительно, если бы они вышли на парад, он был бы менее впечатляющим. Кроме того, привлечение кораблей и катеров к параду лишило бы их возможности выполнять боевые задачи.

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