«Астрономическая задача». Охота РФ на ЗРК NASAMS бесперспективна — главред Defense Express 19 июля, 16:42 Российская разведка не сможет отличить ЗРК NASAMS от обычных грузовиков (Фото:defence-ua.com)

Задача по уничтожению находящихся на вооружении ВСУ норвежских ЗРК NASAMS, которую российское военное руководство ставит перед своими подчиненными, практически невыполнима.

Об этом в эфире Espreso TV заявил главный редактор Defense Express Олег Катков.

«О так называемой охоте на NASAMS… На самом деле это одна из самых сложных задач, которую можно поставить. Дело в том, что средствами космической или авиационной разведки эта установка рассматривается как обычный грузовик, то есть это не специализированное шасси. Он реально сверху выглядит как обычный военный грузовик. Выявить и идентифицировать ее — это уже астрономическая задача», — пояснил он.

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Кроме того, по словам военного эксперта, ЗРК NASAMS постоянно перемещаются, что еще больше усложняет задачу российской разведки по их отслеживанию.

«Надо понимать, что у РФ есть только исключительно условное высокоточное оружие, которое может бить по координатам. Даже если есть угроза попасть под обстрел, то в любом случае NASAMS берет и переезжает в другое место и ракета бьет «в молоко», — добавил Катков.

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