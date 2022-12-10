В Информационном сопротивлении назвали вероятные сроки начала активных действий ВСУ в районе Кременной и Сватово 10 декабря, 15:47 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Активные действия украинских военнослужащих в районе Кременной и Сватово могут начаться уже в ближайшее время, заявил военный эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью НВ.

Он добавил, что контрнаступательные действия могут начаться до конца декабря.



«Я более чем уверен, что будут достаточно активные и контрнаступательные действия в зимний период. Скажу так: не исключаю даже того, что до конца декабря этого года ВСУ смогут начать более активные действия в Луганской области в районе Кременной и Сватово», — заявил он



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Он подчеркнул, что на данный момент на этом направлении происходит формирования условий для контрнаступления ВСУ.

«Сейчас там происходит формирование условий, но даже сегодня есть разницы между локациями. Она заключается в том, что Кременная фактически находится в условиях оперативного окружения — в серой зоне. Это обусловлено тем, что российские оккупанты пытаются удерживать эту локацию, но они не могут под натиском ВСУ этого делать, поэтому оставляют некоторые позиции», — заявил он.

Коваленко также объяснил, что наличие серой зоны означает, что у россиян не хватает ресурса.

«К тому же под Кременной очень интересная локация — Лисичанско-Северодонецкая городская агломерация, возле которой находится населенный пункт Белогоровка, являющийся очень удобным трамплином для дальнейшего контрнаступления именно в сторону Лисичанска и Северодонецка. Россияне сейчас пытаются постоянно атаковать Белогоровку. Но это мне напоминает именно ту ситуацию, которая происходила между Балаклеей и Гусаровкой Харьковской области», — добавил он.

Военный эксперт также сравнил Кременную и Сватово с ситуацией в Харьковской области в начале контрнаступления ВСУ.

«Как это было в Харьковской области от Великого Бурлука до Изюма, сейчас это Сватово и Кременная. То есть если логистическая артерия перерезается, то не работает логистика оккупантов. И трасса Р66 между Сватово и Кременной уже перерезана ВСУ. То есть сам процесс освобождения будет в ближайшее время происходить именно по такому сценарию», — сказал Коваленко.

8 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты пытаются укрепить в частности направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

3 декабря Гайдай сообщал, что в Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли.

