«Байден ищет отмазки». Украине чего-то не дадут, то ли F-16, то ли ATACMS, то ли не примут в НАТО — Свитан 21 июня, 19:59 Вид на Запорожскую атомную станцию и пересохшее Каховское море (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Кремль подогревает напряжение, угрожая перебросить ядерное оружие в Беларусь или устроить провокацию на Запорожской АЭС. В то же время Запад использует эти «страшилки», чтобы замаскировать свою неготовность передать Украине высокотехнологичное оружие.



Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.

По его словам, военной целесообразности в подрыве Запорожской АЭС нет, в отличие от теракта на Каховской ГЭС.

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«Запорожская станция в стороне от линии фронта, и от южного, и от восточного, причем там десятки километров. Это не остановит войска, наоборот, я бы сказал, ухудшит положение российских войск в кармане, в котором находится Запорожская атомная. Поэтому с военной точки зрения точно нет никакой необходимости», — прокомментировал эксперт.

Сообщения о дополнительном минировании охладителя ЗАЭС, которые подтвердил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, Свитан предлагает рассматривать, наравне с заявлением о передаче ядерного оружия режиму Александра Лукашенко, как информационное давление на Киев.

Таковым, по его мнению, является и оговорка президента США Джо Байдена, который допустил применение диктатором Владимиром Путиным ядерной бомбы.

«Скорее всего Байден сейчас ищет какие-то отмазки, чего-то нам не дадут: или F-16, или ATACMS, или не примут в НАТО, пока прикрыв эту калитку. Чтобы как-то замаскировать свои эти действия, подсвечивают уже и такую информацию. Сначала у них была такая подача, что Путин нападет, а сейчас Путин напал — ту страшилку используют, что применит ядерное оружие. Путин разогревает эти страшилки, а некоторые политические лидеры используют эту тему для того, чтобы как-то скрыть свою неготовность к передаче некоторых видов вооружения», — отметил полковник ВСУ в отставке.

16 июня Путин заявил, что РФ якобы доставила в Беларусь первые тактические ядерные заряды. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн заявила, что подтверждений перемещения пока нет.

Президент США Джо Байден заявил 19 июня, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов 20 июня рассказал, что, взорвав дамбу Каховской ГЭС, оккупанты нарушили нормальный доступ воды на ЗАЭС, кроме того, охладитель атомной станции был дополнительно заминирован.

Теракт на ЗАЭС не исключает и секретарь СНБО Алексей Данилов.