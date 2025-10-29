Экс-главу Укрэнерго Кудрицкого отправили под стражу на два месяца

Бывшему главе НЭК Укрэнерго Владимиру Кудрицкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 декабря с правом выхода под залог в почти 14 млн грн.

Об этом сообщает Суспільне в среду, 29 октября.

Отмечается, что прокуроры просили избрать Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 13 млн 730 тыс. грн, а также предлагали возложить обязанности: не покидать место жительства без уведомления, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Ранее во время судебного заседания, на котором экс-главе Укрэнерго избирали меру пресечения, несколько народных депутатов заявили о готовности взять его на поруки. Среди них Анастасия Радина (Слуга народа), Максим Хлапук (Голос), Ярослав Железняк (Голос). Инна Совсун (Голос), Николай Величкович (Европейская Солидарность), Андрей Герус (Слуга народа).

Как пишет Суспільне, суд принял ходатайство о взятии Кудрицкого на поруки от Инны Совсун и Максима Хлапука. В то же время ходатайство от Ярослава Железняка отклонили, поскольку он покинул зал суда.

28 октября источники NV в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали Кудрицкого во Львовской области. Позже ГБР подтвердило задержание экс-главы Укрэнерго. Ему и бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого обвиняют в поставках некачественной одежды Вооруженным силам, объявили подозрение в мошенническом завладении средствами Укрэнерго.

Адвокат Кудрицкого Николай Грабик заявил, что считает подозрение необоснованным, поскольку материалы дела содержат только договоры с подписью Кудрицкого и экспертизу почерка, без других доказательств.

Сам экс-глава Укрэнерго отметил, что подписал только один документ от имени компании, а других доказательств его причастности к завладению средств нет.

«Я собираюсь доказать, что подозрение абсурдное. И что я даже контактов не имел с людьми, которые причастны к неправомерным действиям», — заявил Кудрицкий во время судебного заседания.

21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществлялись в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

Позже Кудрицкий раскрыл детали этих обысков. По словам экс-главы Укрэнерго, первый обыск состоялся утром в его авто без решения суда. Кудрицкий говорит, что у него просто из рук забрали телефон и куда-то побежали. Впоследствии, как заявил бывший председатель правления Укрэнерго, состоялись следственные действия в его доме, но уже с постановлением суда.