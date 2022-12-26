Разгон «Студенческого Майдана»: экс-заместитель секретаря СНБО Сивкович предстанет перед судом 26 декабря, 11:32 Владимир Сивкович (Фото:dbr.gov.ua)

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича за организацию разгона «Студенческого Майдана», сообщило ГБР.

«Сотрудники ГБР установили, что бывший работник КГБ СССР по заданию своих кураторов пошел работать в органы государственной власти Украины», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что со временем Сивкович стал заместителем Секретаря СНБОУ и получил ко Дню независимости Украины в 2013 году воинское звание генерал-майора запаса.

«Уже через три месяца при его непосредственном участии состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства», — подчеркнули в ведомстве.

ГБР заявило, что в настоящее время он является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами РФ.

По информации ведомства, Сивкович по заданию Януковича и тогдашнего секретаря СНБО «вспомнил» полученные в КГБ навыки вербовки и давления. Из-за его указаний в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года начальник ГУ милиции Киева приказал насильственно разогнать мирную акцию протеста — «Студенческий Майдан» в центре Киева.

В ГБР заявили, что в ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника ГУ столичной милиции под руководством заместителя секретаря СНБО был отдан заведомо преступный приказ.

В частности, приказ предусматривал привлечение спецподразделения Беркут для применения силы к митингующим. «Зачистка» Майдана от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установки новогодней елки.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайствам следователя ГБР, согласованным прокурором, и постановлениям следственного судьи в отношении указанного лица заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правосудием предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Сивковича, поскольку он скрывается на территории РФ.