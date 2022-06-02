Бывшего замглавы МинВОТ Грымчака приговорили к 10 годам тюрьмы

2 июня, 17:23
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Юрий Грымчак (Фото:Юрий Грымчак / Facebook)

Юрий Грымчак (Фото:Юрий Грымчак / Facebook)

Бывший заместитель министра, которого СБУ разоблачила на многомиллионной взятке, приговорен к 10 годам лишения свободы.

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По информации источника НВ в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрие Грымчаке.

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Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки.

Грымчака и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года при получении части средств — $480 тыс.

Он требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

В СБУ добавили, что приговор суда вступил в силу.

Юрий Грымчак занимал должность заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 2017 года по 2019 год. Его уволили в сентябре спустя несколько недель после задержания.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Взятка Юрий Грымчак

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