Бывшего замглавы Днепропетровской ОГА уличили в торговле гуманитарной помощью
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы (Фото:Офис генпрокурора)
Правоохранители уличили экс-заместителя председателя Днепропетровской областной госадминистрации в торговле гуманитарной помощью.
Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Вступив в местную тероборону, злоумышленник остался в тылу, где занялся сбытом бронежилетов и других средств индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи для украинских защитников.
Бывший чиновник был задержан непосредственно во время попытки сбыта очередной партии снаряжения.
Согласно ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
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