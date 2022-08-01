Бывшего замглавы Днепропетровской ОГА уличили в торговле гуманитарной помощью

1 августа, 13:11
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы (Фото:Офис генпрокурора)

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы (Фото:Офис генпрокурора)

Правоохранители уличили экс-заместителя председателя Днепропетровской областной госадминистрации в торговле гуманитарной помощью.

Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Вступив в местную тероборону, злоумышленник остался в тылу, где занялся сбытом бронежилетов и других средств индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи для украинских защитников.

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Бывший чиновник был задержан непосредственно во время попытки сбыта очередной партии снаряжения.

Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора

Согласно ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Коррупция Российская агрессия Гуманитарная помощь Днепропетровская область Днепропетровская ОГА Война России против Украины

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