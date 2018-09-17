"Экс-заместитель министра спорта Крыма" получил условный срок и вернулся на полуостров

Бывший "заместитель министра спорта Крыма" Фарух Камалов пошел на сделку со следствием и признал вину в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом Крим.Реалии сообщили в прокуратуре АР Крым.

Бывшего чиновника из оккупационного правительства Крыма приговорили к пяти годам с испытательным сроком три года по статье 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По словам его адвоката Валентина Рыбина, после оглашения приговора Камалов вернулся на территорию оккупированного полуострова.

Напомним, бывшего "заместителя министра спорта Крыма" задержали 2 февраля 2018 года в пункте пропуска Каланчак на административной границе с аннексированным Крымом. "Чиновник" выезжал из Крыма в Херсонскую область для получения биометрического паспорта.

По данным офиса украинского омбудсмена, Фарух Камалов написал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.