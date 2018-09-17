17 сентября 2018, понедельник

"Экс-заместитель министра спорта Крыма" получил условный срок и вернулся на полуостров

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фарух Камалов вернулся в Крым
Фото: Мост

Фарух Камалов вернулся в Крым

Бывший "заместитель министра спорта Крыма" Фарух Камалов пошел на сделку со следствием и признал вину в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом Крим.Реалии сообщили в прокуратуре АР Крым.

Бывшего чиновника из оккупационного правительства Крыма приговорили к пяти годам с испытательным сроком три года по статье 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По словам его адвоката Валентина Рыбина, после оглашения приговора Камалов вернулся на территорию оккупированного полуострова.

Напомним, бывшего "заместителя министра спорта Крыма" задержали 2 февраля 2018 года в пункте пропуска Каланчак на административной границе с аннексированным Крымом. "Чиновник" выезжал из Крыма в Херсонскую область для получения биометрического паспорта.

По данным офиса украинского омбудсмена, Фарух Камалов написал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове