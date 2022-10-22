Экс-владельца Мотор Сич Богуслаева задержали по делу о госизмене — СМИ 22 октября, 23:49 Экс-владелец Мотор Сич Вячеслав Богуслаев (Фото:Facebook/Вячеслав Богуслаев)

Правоохранители задержали экс-владельца компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева по делу об государственной измене. Об этом сообщают Главком, Украинская правда и Обозреватель со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Богуслаева подозревают в государственной измене, за что в военное время предусмотрено пожизненное заключение.

Сообщается, в субботу, 22 октября, в его доме провели обыски, открыв двери с помощью спецоборудования.

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По данным журналистки Ирины Ромалийской, президента Мотор Сич подозревают в коллаборационизме и пособничестве врагу.

«Например, поставлял в Россию уникальные детали для вертолетов и самолетов, которые сейчас бомбят Украину. А еще и напрямую общался с их спецслужбами», — пишет она.



ПАО Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В январе-июне 2020 года предприятие получило 595,56 млн грн чистой прибыли по сравнению с 428,58 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019 года.

Мотор Сич долгое время единолично контролировал ее почетный президент Вячеслав Богуслаев. В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статьям «диверсия» и «подготовка к преступлению», а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сичи.

Позже появилась информация, что после покупки свыше 50% акций Мотор Сичи (Запорожье) китайской компанией Skyrizon Aircraft, 25% акций предприятия должно было отойти государству в лице одного из предприятий Укроборонпрома на безоплатной основе. Однако в июне этого года представитель Укроборонпрома сообщил, что концерн больше не претендует на долю в запорожском предприятии.

В декабре 2019 года президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.