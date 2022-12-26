Государственная измена. Десятерым экс-сотрудникам Старобельского СИЗО, которые работают на оккупантов, сообщили о подозрении — ГБР

26 декабря, 15:35
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Бывшим работникам Старобельского СИЗО, работающим на оккупантов, сообщили о подозрении (Фото:dbr.gov.ua)

Бывшим работникам Старобельского СИЗО, работающим на оккупантов, сообщили о подозрении (Фото:dbr.gov.ua)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении десятьм экс-работникам Старобельского СИЗО, работающим на оккупантов.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

«После захвата россиянами Старобельского района Луганской области десять работников местного СИЗО добровольно перешли «служить» во новосозданный оккупантами так называемый «следственный изолятор уин мвд лнр», говорится в сообщении.

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По информации ведомства, одним из перебежчиков оказался начальник отдела по работе с персоналом, который передал оккупантам личные дела работников СИЗО и охотно поддерживает оккупационный режим.

В настоящее время фигуранты скрываются от следствия на временно оккупированной РФ территории Луганской области.

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Десятерым экс-правохранителям сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Луганская областная прокуратура.

https://www.youtube.com/watch?v=aGtG6LxY89w
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Государственная измена Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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