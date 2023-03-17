Экс-сотрудник команды охраны президента США тренирует Запорожскую ТрО 17 марта, 12:53 Доброволец из Канады (Фото:Скриншот/YouTube/FREEДOM)

Доброволец из Канады стал инструктором запорожской бригады территориальной обороны, ранее он входил в команду охраны президентов США, премьер-министров Канады, королевы Великобритании и принца, нынешнего короля Чарльза.

Об этом сообщает FREEДОМ.

После полномасштабного вторжения России в Украину Hund вступил в интернациональный легион и сейчас передает свой опыт запорожским терроборонцам.

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«У меня была 30-летняя карьера в полиции, я входил в команду телохранителей мировых лидеров. Я был в реальных боевых условиях, где полицейского могут зарезать, избить, застрелить или убить. И это была моя повседневная работа», — сказал он.

Канадец добавил, что служил в армии, но уволился, потому что его страна живет в мире.

«Я хотел бы быть в боевых условиях. Тогда я вступил в ряды полиции, где понял, что там опасность ждет тебя все время, не только во время войны, поэтому я сейчас приехал сюда», — сказал он.

Hund заявил, что против Украины действует большой и злой агрессор, поэтому он как полицейский хочет помочь справиться с ним.

По мнению военного, Украина отлично справляется, но ей нужна помощь.

«Именно поэтому я здесь, чтобы помочь, как делал это как полицейский. Помочь людям, которые готовы бороться, но им нужно больше ресурсов, денег, опыта и тренировок, чтобы победить великана. Я всегда был воином, я был первым в семье, кто пошел служить в армию, а затем в полицию. Я всегда хотел помочь, если кого-то обижают, и всегда прихожу на помощь», — сказал инструктор.