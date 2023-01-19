В Харьковской области задержали экс-работников Укрзализныци, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину — СБУ
СБУ задержала злоумышленника (Фото:СБУ)
В Харьковской области задержали экс-работников Укрзализныци, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину, сообщила СБУ в четверг, 19 января.
В ведомстве заявили, что в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области разоблачены еще четыре пособника врага.
«Злоумышленниками оказались бывшие чиновники регионального филиала Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков», — говорится в сообщении.
По информации СБУ, после захвата части региона, они добровольно присоединились к рядам местной оккупационной администрации. Одного назначили руководителем, других двух его заместителями, а третьего инженером в рядах созданной врагом «Купянск-южной дистанции колеи».
На этих «постах» они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.
В СБУ рассказали, что в первую очередь злоумышленники способствовали переброске подвижного состава военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России во временно захваченные районы Харьковской области.
Кроме этого организовали передачу российским захватчикам производственного оборудования местного подразделения Укрзализныци.
Также они лично призвали местных жителей вступать в подконтрольное РФ «железнодорожное предприятие».
За это обещали лояльное отношение со стороны рашистов и выплату «зарплат» в российских рублях.
После освобождения Харьковской области один из злоумышленников сбежал в Россию, другие - решили «залечь на дно» в регионе и таким образом попытались избежать наказания.
«Однако сотрудники СБУ установили местонахождение трех злоумышленников и задержали их», — сообщили в ведомстве.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания стражей.
Четвертому фигуранту, бежавшему в страну-агрессор, также сообщено о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.