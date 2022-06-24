Экс-нардепа уличили в финансировании «ДНР» и скупке артефактов, украденных из украинских музеев — ГБР

24 июня, 13:04
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По данным ГБР, артефакты были украдены из музеев Крыма (Фото:ГБР/коллаж НВ)

По данным ГБР, артефакты были украдены из музеев Крыма (Фото:ГБР/коллаж НВ)

Бывшего народного депутата Валерия Горбатова, который в начале нулевых возглавлял Совет министров АР Крым, уличили в финансировании террористической организации «ДНР».

Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Государственном бюро расследований.

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Горбунов имеет непосредственное отношение к деятельности Горловской бумажной фабрики и некоему ООО Благотворительный союз, которые ведут незаконную коммерческую деятельность в ОРДЛО и финансируют подконтрольных РФ боевиков.

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Он также имеет тесные связи с кремлевским ставленником в Крыму Сергеем Аксеновым и его семьей.

При этом, пытаясь скрыть свое имущество на оккупированном полуострове, коллаборант переписал его на своих сына, племянника и других доверенных лиц.

Кроме того, экс-нардеп, сбежавший из Киева накануне полномасштабного российского вторжения, скупал исторические артефакты, похищенные из крымских музеев, которые принадлежат к эпохам от бронзового века и позднего средневековья до времен Второй мировой войны.

ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР

«В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры. По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов», — рассказали в ГБР.

https://www.youtube.com/watch?v=iAnpdKtZueI

Горбунову грозит до 10 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Государственная измена Финансирование терроризма Коллаборант Государственное бюро расследований (ГБР) Экс-нардеп Война России против Украины

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