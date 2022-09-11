Экс-начальник СБУ Харьковщины Роман Дудин задержан — Суспільне

11 сентября, 19:08
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Роман Дудин (Фото:2day.kh.ua)

Роман Дудин (Фото:2day.kh.ua)

Роман Дудин, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, был задержан, сообщает Суспільне со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы.

Суспільне пыталось получить комментарий ГБР, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным.

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По информации Суспільне, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Государственная измена

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