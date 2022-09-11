Экс-начальник СБУ Харьковщины Роман Дудин задержан — Суспільне
Роман Дудин (Фото:2day.kh.ua)
Роман Дудин, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, был задержан, сообщает Суспільне со ссылкой на свои источники.
По информации собеседников издания, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы.
Суспільне пыталось получить комментарий ГБР, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным.
По информации Суспільне, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.
29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.
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