Экс-начальник СБУ Харьковщины Роман Дудин задержан — Суспільне 11 сентября, 19:08 Роман Дудин (Фото:2day.kh.ua)

Роман Дудин, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, был задержан, сообщает Суспільне со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы.

Суспільне пыталось получить комментарий ГБР, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным.

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По информации Суспільне, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

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