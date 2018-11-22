Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали с инсультом

В четверг, 22 ноября, обвиняемая в государственной измене экс-мэр Славянска Неля Штепа была госпитализирована с подозрением на инсульт.
Об этом KHARKIV Today сообщил ее адвокат Александр Тананакин.
"Да, это инсульт. Подзащитная находится на амбулаторном лечении в Славянске. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое", - рассказал защитник Штепы.
В связи с госпитализацией обвиняемой запланированное на этот день заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова перенесли на 24 января 2019 года.
Предыдущее заседание суда по делу Нели Штепы не состоялось из-за неявки стороны защиты. Оба адвоката были заняты в других судебных заседаниях.
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Напомним, бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в ряде тяжких преступлений, в том числе в посягательстве на территориальную целостность Украины, которая повлекла за собой гибель людей и создании террористической организации. В случае доказательства вины, ей грозит пожизненное заключение.
На суде Штепа подтвердила, что призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в Славянск. По ее словам, эти действия были вызваны угрозами террористов, в плену у них ее били, а интервью для российских изданий были сделаны под дулом автомата.
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