Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали с инсультом

В четверг, 22 ноября, обвиняемая в государственной измене экс-мэр Славянска Неля Штепа была госпитализирована с подозрением на инсульт.

Об этом KHARKIV Today сообщил ее адвокат Александр Тананакин.

"Да, это инсульт. Подзащитная находится на амбулаторном лечении в Славянске. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое", - рассказал защитник Штепы.

В связи с госпитализацией обвиняемой запланированное на этот день заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова перенесли на 24 января 2019 года.

Предыдущее заседание суда по делу Нели Штепы не состоялось из-за неявки стороны защиты. Оба адвоката были заняты в других судебных заседаниях.

Смотрите также Подозреваемая в сепаратизме Штепа решила вернуться в горсовет Славянска

Напомним, бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в ряде тяжких преступлений, в том числе в посягательстве на территориальную целостность Украины, которая повлекла за собой гибель людей и создании террористической организации. В случае доказательства вины, ей грозит пожизненное заключение.

На суде Штепа подтвердила, что призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в Славянск. По ее словам, эти действия были вызваны угрозами террористов, в плену у них ее били, а интервью для российских изданий были сделаны под дулом автомата.