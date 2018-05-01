Экс-лидер одесского Правого сектора рассказал, кто совершил покушение на него

Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко заявил, что покушение на него осуществил Баймукашев Абзал Амангалиевич, 39-летний уроженец Казахстана, который в 2003 году получил украинское гражданство.

В Facebook Стерненко опубликовал его фото и рассказал, что Баймукашев ранее был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за разбойное нападение и незаконное хранение оружия. Затем проживал на проспекте Свободы в поселке Черноморка вблизи Одессы.

Стерненко отметил, что нападающий стрелял в него и мужчину, который пытался его схватить во время побега, из переделанного стартового пистолета, а при задержании пытался уничтожить сим-карту и свой мобильный.

Экс-лидер Правого сектора рассматривает две версии покушения: "или из "идейных" соображений, продемонстрировать акт убийства активиста с патриотическими взглядами, или это чей-то заказ в связи с моей общественной деятельностью, а Абзал - лишь исполнитель".

Напомним, покушение на Стерненко было совершено во вторник, 1 мая, возле его дома на улице Сегедской в Одессе. Нападающий выстрелил активисту в шею сзади из пистолета. Полиция задержала двух подозреваемых.

По факту покушения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.