Экскомандующий ССО: партизанщина исторически в крови украинцев 26 июля, 19:34 Григорий Галаган считает, что партизанщина в крови у украинцев, поэтому действия партизан так эффективны (Фото:Мінветеранів via Facebook)

Бывший командующий Сил специальных операций Григорий Галаган заявил, что «партизанщина исторически в крови украинцев».



«Говорим „партизан“ — и все становится понятным. Они у нас всех возрастов, разных профессий. Партизанщина исторически в крови украинцев. Поэтому дает мощный результат», - сказал он в интервью Радио Свобода.

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25 июля Зеленский уволил Галагана с должности командующего ССО. В этот же день президент объяснил, что Галаган переводится в другое направление и для обновления СБУ назначен первым заместителем руководителя Центра спецопераций А СБУ. Новым командующим ССО назначен Виктор Хоренко.

Также в этот день мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о деятельности партизан в городе. Федоров отметил, что мелитопольские партизаны нацелены на выполнение ряда задач, среди которых прекращение доставки грузов военного назначения для оккупантов и создание дискомфортных условий для жизни для российских захватчиков и местных коллаборантов.

С 1 января в Украине введен в действие закон Об основах национального сопротивления.

В июле его поддержали нардепы Верховной Рады. Закон вступил в силу 1 августа 2021 года, а с 1 января 2022 года введен в действие.

Согласно закону, ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций ВСУ, а руководство движением будет осуществлять командующий ССО.

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