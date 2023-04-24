Экс-командира Беркута, подозреваемого в убийствах во время Евромайдана, взяли под стражу 24 апреля, 21:47 Экс-командир львовского Беркута Ростислав Пацеляк слушает решение Киевского апелляционного суда, 24 апреля 2023 года (Фото:Скриншот трансялция KoshoveNko TV UA / YouTube)

Киевский апелляционный суд взял под стражу на 60 дней без права залога бывшего командира львовского Беркута Ростислава Пацеляка, подозреваемого в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта и убийствах участников Евромайдана.

Об этом известно из трансляции заседания суда, которая велась блогерами.

С 24 марта по решению Печерского райсуда Киева Пацеляк находился под ночным домашним арестом. Киевский апелляционный суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей на 60 дней.

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Во время апелляционного заседания 24 апреля Пацеляк рассказал, что ночной домашний арест мешал ему работать в Киеве и делал невозможным посещение родного Новояворовска во Львовской области.

Экс-командир львовского Беркута подозревается в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта, организации причинения тяжких телесных повреждений, а также совершении умышленных убийств и завершенных покушений на убийство двух и большего количества участников акций протеста.

Впервые Пацеляка задержали еще в октябре 2015 года по делу о превышении служебных полномочий, препятствии профессиональной деятельности журналистов и проведении мирных собраний 18 февраля 2014 года на Институтской.

Через месяц Апелляционный суд Киева перевел его под ночной домашний арест с ношением электронного браслета. А в сентябре 2021 года Святошинский райсуд столицы изменил меру пресечения на личное обязательство.