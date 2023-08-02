Экс-командиру воинской части сообщили о подозрении. ГБР утверждает, что он отправил трех депутатов на службу в КГГА
Экс-командиру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (Фото:пресс-сдужба ГБР)
Бывший командир одной из воинских частей ТрО, который, по данным следствия, превысил свои служебные полномочия и отправил военнослужащих депутатов на службу в Киевский городской совет, получил подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Установлено, что солдаты одной из воинских частей, три из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один — помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, основанием для этого стало то, что их командир издал приказ о командировке этих военнослужащих для прохождения службы в Киевской городской военной администрации.
Экс-командиру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
По информации Униан, речь идет об экс-командире К. Федичеве.
Утром 1 августа ГБР сообщило, что трем депутатам Киевсовета и одному помощнику объявили о подозрении в уклонении от военной службы.
Партия Европейская солидарность заявила, что двое из трех депутатов, являются представителями этой политсилы. Речь идет об Олеге Левченко и Игоре Хацевиче.
По данным ГБР, подозреваемые являются военнослужащими одной из воинских частей ТрО и в течение года не появлялись на военную службу, зато «организовали» для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию.
При этом один из депутатов, сказано в заявлении Бюро, получал денежное обеспечение из части, где якобы проходил службу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.