Экс-командиру воинской части сообщили о подозрении. ГБР утверждает, что он отправил трех депутатов на службу в КГГА 2 августа, 15:45 Экс-командиру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (Фото:пресс-сдужба ГБР)

Бывший командир одной из воинских частей ТрО, который, по данным следствия, превысил свои служебные полномочия и отправил военнослужащих депутатов на службу в Киевский городской совет, получил подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Установлено, что солдаты одной из воинских частей, три из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один — помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, основанием для этого стало то, что их командир издал приказ о командировке этих военнослужащих для прохождения службы в Киевской городской военной администрации.

Экс-командиру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

По информации Униан, речь идет об экс-командире К. Федичеве.

Утром 1 августа ГБР сообщило, что трем депутатам Киевсовета и одному помощнику объявили о подозрении в уклонении от военной службы.

Партия Европейская солидарность заявила, что двое из трех депутатов, являются представителями этой политсилы. Речь идет об Олеге Левченко и Игоре Хацевиче.

По данным ГБР, подозреваемые являются военнослужащими одной из воинских частей ТрО и в течение года не появлялись на военную службу, зато «организовали» для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию.

При этом один из депутатов, сказано в заявлении Бюро, получал денежное обеспечение из части, где якобы проходил службу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.