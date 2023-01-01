«Потери РФ возле Бахмута безумные». Когда можно рассуждать об освобождении Беларуси украинскими силами — интервью с Максимом Жориным 1 января, 19:11 Эксклюзив NV Офицер Сил специальных операций Максим Жорин (Фото:t.me/MaksymZhorin)

Попытка наступления армии Беларуси на Украину для них будет последним шагом, убежден экскомандир полка Азов Максим Жорин.

После этого, считает он, можно будет рассматривать варианты освобождения белорусской территории украинскими силами.

Какие военные события стали переломными в 2022 году и чего ждать на поле боя в 2023, Жорин рассказал в интервью RADIO NV.

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— Что испытывают военные во время ракетных гражданских обстрелов?

— Понятно, что в РФ вообще нет ничего в запасе, кроме того, чтобы просто заниматься таким обычным террором, пытаясь уничтожать, не давать в мирных городах праздновать праздники. Для них это очень важно.

Для них важно разрушить какие-нибудь гражданские объекты, попытаться убить гражданских. Это парадигма существования русских, террористической страны.

То, что такие события происходят, достаточно очевидно. И надо набраться терпения и понимания того, что, к сожалению, такие вещи будут происходить, пока мы не победим РФ.

— Что стало самым большим ударом по нашему врагу в 2022 году? Кто-то говорит, что освобождение Киевщины, Черниговщины и Сумщины, кто-то говорит об острове Змеином, кто-то о контрнаступлении на Харьковщине, кто-то говорит о Херсоне. Когда был психологический излом?

— Прошедший год — это год украинской победы, украинской славы, когда украинцы показали всему миру, кто мы на самом деле, что мы никому никогда не позволим просто издеваться, убивать или что-то захватывать здесь.

Если говорить о наиболее значимых событиях за прошлый год, то я считаю, что переломным моментом является оборона и защита Киева. После этого уже стало понятно врагу, что дальше просто не будет никаких блицкригов, скорых операций. Все это осталось прямо в мечтах россиян. Тогда стало ясно, что украинцы не отдадут ничего, и легко их захватить не удастся.