«Чистая сволочь». Экс-командир Азова поделился впечатлениями о пленных оккупантах 3 августа, 17:13 Пленные российские солдаты в Украине (Фото:Груз 200 via Telegram)

Максим Жорин, офицер ВСУ и экс-командир полка Азов, в эфире Радио НВ поделился впечатлениями о пленных оккупантах.



«Откровенно говоря, это сволочь, чистая сволочь. Я, в частности, с ними общаюсь, все, кого мы берем в плен, но не могу даже слышать о том, как они оправдываются, что они здесь делают, потому что на самом деле мы все видим. Я знаю точно, что каждая эта мразь знала, куда ехала. Они сознательно стреляют, сознательно убивают украинцев», — сказал он.

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По словам Жорина, в большинстве случаев на их направление в плен попадают члены террористической организации «ДНР», но отметил, что брать в плен россиян важнее, так как это обменный фонд для Украины и шанс вернуть пленных азовцев.

«А „днровцы“ — это вообще мусор, который абсолютно никому не интересен, их ни в какие списки не берут. Поэтому, когда берем в плен и потом узнаем, что это „днровцы“, то даже немного расстраиваемся из-за этого», — отметил бывший командир полка Азов.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, во время недавней провальной попытке штурма Соледара оккупанты потеряли около 100 человек убитыми, еще 30 человек попали в плен.

«Среди пленных — 24 чеченца — наемники, набранные и обученные в широко разрекламированном дондоном (кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров — ред.) университете спецназа росгвардии. Хорошее получилось пополнение обменного фонда пленных и источник ценной развединфомации», — рассказал Геращенко.



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