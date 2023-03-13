Бышего главу ГПЗКУ Вовчука экстрадировали из Литвы в Украину — НАБУ 13 марта, 18:23 Петр Вовчук (Фото:pzcu.gov.ua)

Бывшего председателя правления Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины Петра Вовчука, подозреваемого в причастности к причинению ущерба на более 60 млн долларов предприятию, экстрадировали из Литвы в Украину.

Об этом сообщает НАБУ.

С марта 2017 подозреваемый находился в розыске. После задержания экс-чиновник стремился избежать ответственности — подал прошение об убежище в Литве, однако получил отказ. Уже после решения об экстрадиции — пытался его обжаловать якобы из-за опасности, вызванной полномасштабным вторжением России. Псле четырех лет судебного разбирательства его все же доставили в Украину.

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По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и бывшие должностные лица ГПЗКУ — среди которых и экс-председатель правления — организовали коррупционную схему, по которой принадлежавшее госкомпании зерно через ряда субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Снабжение происходило на условиях наложенных платежей, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 миллионов долларов.

Два человека пошли на соглашение с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тысяч долларов. Дела в отношении еще двух человек — советника председателя правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера — направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск.