Экс-командующий ССО объяснил, почему нынешняя фаза войны уникальна 26 июля, 19:18 Григорий Галаган подчеркнул, что Украина обороняется почти на 270 градусов (Фото:sof.mil.gov.ua)

Бывший командующий Силами специальных операций Григорий Галаган назвал нынешнюю фазу войны России против Украины уникальной.

«Уникальность войны в нынешней фазе, пожалуй, в том, что мы обороняемся почти на 270 градусов. Более 2 тысяч километров — куда ни кинься, либо враг, либо поддерживающий врага. Поэтому Силы специальных операций присутствуют сейчас везде», - заявил бывший руководитель ССО в интервьюРадио Свобода.

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Галаган отметил, что Силы специальных операций курируют Движение сопротивления, проводят информационно-психологические операции и боевую работу, которую они называют «кинетическими действиями».

25 июля Зеленский уволил Галагана с должности командующего ССО. В этот же день президент объяснил, что Галаган переводится в другое направление и для обновления СБУ назначен первым заместителем руководителя Центра спецопераций А СБУ. Новым командующим ССО назначен Виктор Хоренко.

Также в этот день мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о деятельности партизан в городе. Федоров отметил, что мелитопольские партизаны нацелены на выполнение ряда задач, среди которых прекращение доставки грузов военного назначения для оккупантов и создание дискомфортных условий для жизни для российских захватчиков и местных коллаборантов.

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