Разыскиваемый НАБУ экс-глава Фонда госимущества Сенниченко зарегистрировал фирму в Испании — расследование УП 22 июня, 13:32 Дмитрий Сенниченко находится в розыске НАБУ (Фото:Dmitry Sennychenko/Facebook)

Экс-глава Фонда государственного имущества и беглец Дмитрий Сенниченко, которого детективы НАБУ подозревают в присвоении 500 миллионов гривен государственных средств, создал фирму в испанской Валенсии.

Об этом говорится в расследовании Украинской Правды.

Журналистам удалось получить выписку из испанского реестра, в котором указано, что в декабре 2022 года бывший глава Фонда госимущества Украины зарегистрировал компанию под названием NEWFORM LAB. По данным из реестра, фирма зарегистрирована в жилом комплексе в окрестностях испанского города Валенсия.

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Расследователи не смогли зафиксировать беглого чиновника Сенниченко по имеющемуся адресу. Однако на звонок журналистов в этот комплекс, они получили ответ на украинском языке, что такого человека нет и не было.

Также оказалось, что ни экс-глава ведомства, ни его жена не владеют апартаментами, где зарегистрирована компания. По данным местного реестра, эта жилая площадь находится в собственности гражданки Испании с 2006 года.

Экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко возглавлял ведомство с сентября 2019 до февраля 2022 года. За это время правоохранители открыли против него шесть уголовных производств по целому ряду эпизодов — от недостоверного персонального декларирования до доведения предприятия до банкротства и нарушения процедур приватизации.

В марте 2023 года НАБУ сообщило, что расследуют деятельность преступной организации, которая за время правления бывшего главы ведомства завладела государственными средствами на сумму около 500 миллионов гривен с Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании.