Бывшему генералу СБУ Наумову сообщили о подозрении в мошенничестве — ГБР 26 октября, 13:39 Это уже третье уголовное дело против Андрея Наумова (Фото:Скриншот видео Радио Свобода)

Правоохранители сообщили бывшему генералу Службы безопасности Украины Андрею Наумову, который был начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ, о еще одном подозрении.

Об этом в среду, 26 октября, рассказали в Госбюро расследований.

Теперь, кроме ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; злоупотребление властью или служебным положением), Наумова подозревают также по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно данным следствия, на протяжении 2019−2021 годов Наумов незаконно завладел суммой более 3,2 млн гривен.

«В 2019 году чиновник возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ. Вместо того чтобы уволиться с государственного предприятия, мужчина сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы. Однако, благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату, как призванному военнослужащему», — рассказали в ГБР.

Таким образом Наумов одновременно получал зарплату как на государственном предприятии (примерно 160 тысяч гривен в месяц), так и в СБУ.

На данное время Печерским районным судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день Наумов, сбежавший в Сербию, объявлен в международный розыск.

Тем временем правоохранительные органы Украины ждут ответа на запрос о его экстрадиции.

Стоит добавить, что Наумов покинул страну 23 февраля, за несколько часов до начала российского вторжения, в связи с чем был назван президентом Владимиром Зеленским «предателем» и лишен звания бригадного генерала.

В ГБР считают, что он мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, касающуюся систем безопасности зоны ЧАЭС, захваченой РФ в первые дни полномасштабного вторжения.

До СБУ Наумов руководил госпредприятием Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения и фигурировал в целом ряде журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.

Кроме того, будучи в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ он приобрел себе элитное имущество, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.

В начале июня бывший генерал был задержан на пограничном переходе между Сербией и Северной Македонией с незадекларированными средствами: более 600 тысяч евро, около $125 тысяч наличными и различными драгоценностями.

На данное время он находятся в следственном изоляторе Ниш по обвинению в отмывании денег.