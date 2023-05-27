Американский генерал прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ 27 мая, 11:05 Украинские силы готовятся к контрнаступлению (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает Вооруженные Силы Украины достаточно подготовленными для проведения успешного контрнаступления. Об этом он сказал во время 15-го Киевского форума по безопасности.

«Сейчас война находится в переходном периоде. Зимнее наступление России не достигло своей цели, они хотели захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Им удалось захватить лишь часть Бахмута. Сейчас они теряют там фланги. И их оборона достаточно слаба», — отметил генерал.

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Он напомнил, что до этого россияне потерпели военные неудачи под Киевом, Харьковом и Херсоном.

«Россияне достигли только достаточно скромных целей, которые ставили перед собой на эту зиму. Зато украинская армия формирует дополнительные бригады… В бронетанковых подразделениях главным образом западное оружие. И мы все хотели и приложили усилия, чтобы это оружие было для контрнаступления», — сказал Петреус.

Он считает, что Украина достигнет успеха в контрдействиях.

«Во многом это объясняется и состоянием российской армии. Они уже 14-15 месяцев в войне, понесли огромные потери, не имели нормальной возможности переоснаститься, а таким образом нельзя обеспечить целостную дисциплинированную военную силу», — сказал он.

Зато, добавил генерал, у ВСУ есть современное вооружение, войска хорошо дисциплинированы, есть эффективное командование и управление.

25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней. Впоследствии он пояснил, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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