Экс-депутату Аристову, отдыхавшему на Мальдивах, сообщили о подозрении 27 июля, 19:44 Юрий Аристов (Фото:Юрий Аристов/Facebook)

В четверг, 27 июля, экс-депутату Юрию Аристову, отдыхавшему на Мальдивах, сообщили о подозрении. По данным следствия, он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу.

Об этом сообщает СБУ.

Аристов получил подозрение по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). Ему может грозить ограничение свободы до трех лет или штраф до 4250 грн, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Видео дня

Следствие подтвердило, что Аристов во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу. Для этого он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности, относительно срока, цели и страны «служебной командировки».

Кроме того, как утверждает следствие, Аристов дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева, где в электронную систему здравоохранения внес недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Верховная Рада в четверг, 27 июля, поддержала досрочное прекращение депутатских полномочий нардепа от Слуги народа Юрия Аристова после информации о его поездке на Мальдивы.

Аристов на Мальдивах: что известно

О том, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives, ранее сообщало Слідство.Інфо со ссылкой на источники. Это подтвердили в отеле, сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.

После этого в Слуге народа заявили, что начали проверку и могут выгнать его из фракции. ГБР начало расследовать законность выезда Аристова на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет чиновникам покидать страну во время войны. Во время обысков у него дома нашли паспорт с соответствующими отметками.

После этого в Слуге народа заявили, что начали проверку и могут выгнать его из фракции. ГБР начало расследовать законность выезда Аристова на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет чиновникам покидать страну во время войны. Во время обысков у него дома нашли паспорт с соответствующими отметками.

Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.