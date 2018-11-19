19 ноября 2018, понедельник

Экс-депутата Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

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Василий Ганыш получил 12 лет лишения свободы
Фото: Крым.Реалии

Василий Ганыш получил 12 лет лишения свободы

В понедельник, 19 ноября, Днепровский районный суд Киева вынес приговор обвиняемому в государственной измене бывшему депутату Верховного Совета Крыма Василию Ганышу.

Как сообщает Крым.Релии, Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы и обязали выплатить 5 789 гривен судебных издержек.

Его признали виновным в госизмене из-за участия в голосовании за российскую "конституцию Крыма" 11 апреля 2014 года и из-за участия в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись 14 сентября 2014 года после аннексии полуострова.

Напомним, Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года в пункте пропуска Каланчак между оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Ему было предъявлено подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

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