Экс-депутат Херсонского облсовета от ОПЗЖ перешел на сторону РФ ради «должности» — Офис генпрокурора 13 апреля, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Пособнику оккупантов грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества (Фото:Офис генпрокурора)

Бывший депутат Херсонского облсовета от прокремлевской ОПЗЖ решил перейти на сторону РФ ради «должности».

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сначала коллаборант организовывал митинги в поддержку российских оккупантов, призывая местных жителей тоже переходить на их сторону, а потом был поставлен руководить фейковой администрации одного из захваченных городов области.

Видео дня

«С помощью оружия оккупанты принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия к признанию его новым руководителем города. После этого он добровольно вступил в должность руководителя в созданной оккупационной администрации государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Слушайте подкаст на эту тему

Против коллаборанта начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111−1 УК Украины. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.