Экс-депутат Херсонского облсовета от ОПЗЖ перешел на сторону РФ ради «должности» — Офис генпрокурора
Пособнику оккупантов грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества (Фото:Офис генпрокурора)
Бывший депутат Херсонского облсовета от прокремлевской ОПЗЖ решил перейти на сторону РФ ради «должности».
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Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Сначала коллаборант организовывал митинги в поддержку российских оккупантов, призывая местных жителей тоже переходить на их сторону, а потом был поставлен руководить фейковой администрации одного из захваченных городов области.
«С помощью оружия оккупанты принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия к признанию его новым руководителем города. После этого он добровольно вступил в должность руководителя в созданной оккупационной администрации государства-агрессора», — говорится в сообщении.
Против коллаборанта начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111−1 УК Украины. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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