Экс-депутат Херсонского облсовета от ОПЗЖ перешел на сторону РФ ради «должности» — Офис генпрокурора

13 апреля, 13:47
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Пособнику оккупантов грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества (Фото:Офис генпрокурора)

Пособнику оккупантов грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества (Фото:Офис генпрокурора)

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Бывший депутат Херсонского облсовета от прокремлевской ОПЗЖ решил перейти на сторону РФ ради «должности».

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Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сначала коллаборант организовывал митинги в поддержку российских оккупантов, призывая местных жителей тоже переходить на их сторону, а потом был поставлен руководить фейковой администрации одного из захваченных городов области.

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«С помощью оружия оккупанты принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия к признанию его новым руководителем города. После этого он добровольно вступил в должность руководителя в созданной оккупационной администрации государства-агрессора», — говорится в сообщении.

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Против коллаборанта начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111−1 УК Украины. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Государственная измена Коллаборант Война России против Украины

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