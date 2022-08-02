Был завербован. Экс-чиновника секретариата Кабмина будут судить за передачу тайной информации представителям ФСБ — Офис генпрокурора

2 августа, 10:56
Бывшего чиновника секретариата Кабмина будут судить за передачу тайной информации ФСБ (Фото:НВ)

Бывшего чиновника секретариата Кабмина будут судить за передачу тайной информации ФСБ (Фото:НВ)

Офис генпрокурора сообщил, что будут судить экс-чиновника секретариата Кабмина, подозреваемого в передаче тайной информации представителям ФСБ.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица секретариата Кабмина по факту государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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«Расследованием установлено, что обвиняемый в 2007 году был завербован представителями ФСБ РФ и до февраля 2022 помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Офисе генпрокурора заявили, что благодаря занимаемой должности он имел доступ к информации, поступающей в Кабмин от центральных органов государственной власти.

«За денежное вознаграждение он лично передавал эту информацию, в том числе тайную, представителями ФСБ РФ», — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В июне СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили чиновники Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты Украины и осуществляла разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Эти чиновники передавали вражеской стороне разную разведывательную информацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Российские кураторы платили предателям за информацию от 2 до 15 тысяч долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

https://www.youtube.com/watch?v=NTTjqQ96aZs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   ФСБ Кабинет министров Украины Война России против Украины

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