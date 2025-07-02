СБУ заявила, что задержала экс-чиновника Минобороны за хищение 33 млн грн на закупке винтовок

Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении в хищении средств на оборонных закупках (Фото: СБУ / Telegram)

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Минобороны и руководителю частного предприятия в присвоении 33 млн грн на закупке вооружений для ВСУ.

Об этом сообщает СБУ в среду, 2 июля.

Как отметили в украинской спецслужбе, речь идет о хищении средств на закупки крупнокалиберных винтовок с марта 2022 по май 2023 года.

Реклама

По данным следствия, весной 2022 года фигуранты заключили контракт на поставку 1125 винтовок. Однако в Минобороны стрелковое оружие поступило не в полной комплектации, как предполагалось контрактом.

Фото: СБУ / Telegram

Фото: СБУ / Telegram

Фото: СБУ / Telegram

Как сообщили в СБУ, чиновник оборонного ведомства безосновательно согласовал такую поставку. Кроме этого, он не заключил с подрядчиком дополнительное соглашение на уменьшение стоимости вооружения из-за отсутствия всех компонентов.

Впоследствии экс-чиновник и гендиректор компании-поставщика вывели в тень «сэкономленную» сумму, отметили в спецслужбе.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.