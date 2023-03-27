Экс-беркутовец издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми — СМИ 27 марта, 05:35 Экс-беркутовец Валерий Астахов (Фото:THE INSIDER)

Бывший сотрудник Беркута Валерий Астахов совершал насильственные действия в отношении незаконно депортированных в аннексированный Крым украинских детей. Об этом пишет The Insider.

Издание пишет, что установило лицо, которое запугивало и избивало украинских детей, вывезенных в российские « воспитательные» лагеря. Им оказался бывший сотрудник Беркута Валерий Астахов, участвовавший в рядах силовиков в событиях на Майдане в 2013-14 гг.



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Журналистка The Insider пообщалась с 17 детьми, недавно вернутыми на территорию Украины, а также с их родителями. По словам 16-летнего Виталия, детей избивали, им угрожали и держали в подвале, пишет издание.

Журналистка показала юноше фотографии экс-беркутовца Валерия Астахова. Виталий узнал на них обидчика детей.

Отмечается, что в 2014 году Астахов уже вывозил десятки детей из Славянска в Ростовскую область РФ.

Как рассказал Виталий, в лагере Дружба в Евпатории Астахов отводил детей в подвал, показывал палку и угрожал, что за поддержку Украины будет бить. По словам парня, он ударил девочку из Херсона, у которой остался синяк.

«Он говорил: „Закрою в подвале, будете там сидеть, подчиняться мне“», — рассказал Виталий об Астахове.

Парень рассказал, что в лагере не было постельного белья, только грязный матрас и подушка.

Плохие условия и некачественную еду в лагерях подтвердили даже те дети, которые не подвергались жестокому обращению, пишет издание.