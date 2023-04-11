Очень болезненный вопрос для Украины. Вице-премьер и известные бизнесмены — о том, что ждет экономику страны и к чему готовится бизнес 11 апреля, 08:03 NV Премиум Продолжаем борьбу. На мероприятии NV обсудили, каким будет 2023 год для бизнеса и экономики (Фото:NV/Наталья Кравчук)

В 2023 году Украина, несмотря на войну, сможет вернуться к экономическому росту. При каких условиях? На откровенный разговор об этом NV собрал в одном зале представителей бизнеса и власти



«В прошлом году перед нами стояла единственная задача — выжить. Сейчас мы продолжаем борьбу, но вместе с тем начинаем раннее восстановление», — говорит первая вице-премьерка Украины Юлия Свириденко. По ее словам, даже скептический Международный валютный фонд прогнозирует небольшой рост экономики на уровне 1%.

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Утрата имущества, активов или производства, убытки, релокация, нехватка финансовых ресурсов, нехватка людей, уменьшение рынков сбыта, дорогостоящие кредитные ресурсы, сокращение горизонта планирования, дефицит электроэнергии, неопределенность. В таких условиях украинскому предпринимательству удалось не только выстоять, адаптироваться и сплотиться, но выявить добавленную стоимость своей мощной силы внутри страны — умение объединять, помогать, мобилизоваться. Как пройти этот длительный и утомительный марафон к победе?

NV собрал в одном зале представителей власти и бизнеса на большую встречу под названием Диалоги о бизнесе. Война и будущее. Министр экономики Украины Юлия Свириденко, соучредитель компании Новая почта Владимир Поперешнюк, основатель группы Агротрейд Всеволод Кожемяко и основатель TB Fruit и Galicia Тарас Барщевский поговорили о том, чего украинский бизнес ждет от государства и поможет стране пройти путь восстановления. Спойлер: бизнес прежде всего просит власть дать ему свободу.

NV публикует ключевые цитаты спикеров.

Юлия Свириденко, первая вице-премьерка, министр экономики Украины

ВОЕВАТЬ И РАБОТАТЬ: Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что сейчас важно преодолеть структурную безработицу в стране / Фото: NV/Наталья Кравчук

«Несмотря на огромные потери экономики, минус 30% по результатам прошлого года, я верю, что опыт устойчивости в условиях войны даст возможность для толчка, для возобновления и для украинского восстановления»

«Главный непредсказуемый фактор — это война, но даже учитывая его, все прогнозы — и Минэкономики, и НБУ, и очень скептического МВФ, говорят о том, что в 2023 году мы вернемся к тренду роста. Небольшого, на уровне 1%, но все же роста экономики»

«2023 год станет для нас годом раннего возобновления, раннего восстановления, когда будем заниматься не только направлением средств на покрытие бюджетного дефицита и получения военной помощи, но и продолжением дерегуляции. И дальше будем отменять ненужные нормы, мешающие сегодня развиваться украинскому бизнесу, переводить их в диджитал-формат»

«Сколько времени нужно Украине, чтобы восстановить довоенный уровень жизни и доходов? Думаю, пять-семь лет, но все будет зависеть от того, какой доступ мы будем иметь к структурным фондам ЕС, дешевые финансовые ресурсы. Все зависит от объема инвестиций. Если у нас будут инвестиции в размере $50−70 млрд, мы сможем расти на 7% ежегодно. Да, цифры астрономические»

«Когда заблокированы морские порты, нам физически необходимо снизить объем, найти возможность, как не потерять экспортную выручку. И единственный ответ на этот вопрос — идти в переработку. Другой нет. Поэтому государственная программа 5−7-9 будет расширена и для перерабатывающих предприятий, за переработкой будущее».

«Развитие страны может и будет происходить в основном за счет частного капитала. Хотим до конца года иметь возможность привлекать концессионный капитал. Это и доступ к дешевым финансам, и проявление доверия иностранных инвесторов к Украине»

«Очень болезненный вопрос — разминирование. Из 2,6 млн гектаров с/х 460 тыс. гектаров в приоритете. На это направляются силы как государственных, так и частных операторов для того, чтобы быстрее двигаться по этому направлению».

Во время войны не может быть неважных тактических шагов, потому что все будет создавать предпосылки для того, чтобы мы росли. И главный вызов — вернуть людей в страну. Более 7 млн трудоспособных украинцев. Если большинство из них не вернется, некому будет восстанавливать эту страну. По меньшей мере, 60% вернувшихся украинцев — показатель, на который мы рассчитываем"

Владимир Поперешнюк, соучредитель Новой почты

АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАН: Владимир Поперешнюк убежден — если в стране будут созданы условия для перспективы, украинцы будут возвращаться / Фото: NV/Наталья Кравчук

«Если мы говорим об экономическом росте, о возвращении людей, нам нужно понимать: никто, кроме предпринимателей, экономику развивать не может и не будет, потому что некому. И наши предприниматели постоянно удивляют меня: как они быстро перестраиваются. То маски шили во время ковида, то сориентировались с генераторами, старлинками, релокация только чего стоит».

«Но предприниматели могут работать как на экономический бум — делать 15−20% роста, поднять экономику и обогнать ее на несколько лет, так и на 1−2%, на 0%. Кнопка, от которой зависит, как именно они будут работать — на рост или нет, находится у политиков»

«Если будет свобода для бизнеса, Украина восстановится очень быстро. Люди будут возвращаться и вести сюда за собой других — из Америки, Европы и даже Австралии»

«Как Германии удалось так быстро восстановиться после войны? Как она опередила другие европейские страны? Тогдашний министр экономики ФРГ Людвиг Эрхард сражался за свободную экономику. Его называли „мистер свободная экономика“. Он говорил: „Я просто делаю так, чтобы все немцы были богаты. И не вижу иного пути, чем создать рыночную экономику“. Он боролся с внутренними и внешними социалистами и победил»

«Если мы будем рассчитывать только на внешнюю помощь, если мы не будем заниматься дерегуляцией, а будем увеличивать налоги, то пойдем по пути медленного роста. И продолжится, кстати, отток людей. Потому что он был и до войны»

«Люди едут туда, где есть перспектива. И они будут возвращаться сюда даже с образованием иностранных университетов, с опытом работы за границей, сюда будут ехать европейские, американские компании, если мы создадим условия для перспективы. Таков небольшой тест. Почему люди из Европы в свое время ехали в Штаты? Они ехали оттуда, где тяжело, туда, где есть перспективы. Понимаете?

«Да благодаря таким предпринимателям, которые сейчас сидят рядом со мной, я очень оптимистично настроен по поводу будущего Украины»

Всеволод Кожемяко, основатель группы Агротрейд, командир добровольческого батальона Хартия

ГВАРДИЯ НАСТУПЛЕНИЯ: Всеволод Кожемяко с первого дня войны на фронте. В составе его добровольческого батальона Хартия 200 бойцов / Фото: NV/Наталья Кравчук

«Люди действительно возвращаются туда, где есть не столько перспектива, сколько то, что создает перспективу. А перспективу создает низкая конкуренция и в Украине она существует. И определенная свобода, хотя, может, отчасти и дикая, но это дает возможность создать что-то свое, новое»

«Сколько себя помню, сколько занимался бизнесом, то на всех встречах с правительством все руководители говорили о дерегуляции, свободе, о том, что должны заботиться о бизнесе, помогать. Но все равно никакого чуда. Всё происходит очень постепенно. Поэтому предпринимателям единственное, что остается, — терпеть и делать дело. Я всегда делал свое дело и, к сожалению, от правительств много не ожидал»

«С началом полномасштабного вторжения 24 февраля, когда я возвращался в страну, мой бизнес был почти на 90% уже на оккупированных территориях. Компания находится в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Но после успешного контрнаступления и освобождения украинских территорий нужно очень быстро решать вопрос посевной кампании. Благодаря тому, что все было готово и закуплено с прошлого года, мы сделали все возможное, чтобы осуществить посевную»

«Конечно, на бизнес очень большое влияние оказала логистическая проблема (фактически все зерно идет только по воде). И логистически мы сейчас очень сильно проигрываем. Поэтому маржа на агропродукцию приближается к нулю.

Еще несколько предприятий остаются в оккупации на границе Харьковской и Луганской областей. И к ним нет доступа. Но я верю в то, что все будет освобождено и восстановлено. И дальше будем работать"

Тарас Барщевский, основатель компании TB Fruit и Galicia

БОЛЬШИЕ ШАНСЫ: По словам Тараса Барщевского, после победы в Украину пойдут инвестиции / Фото: NV/Наталья Кравчук

«У меня сейчас очень смешанные ощущения, поскольку в последний раз я был в Киеве 23 февраля 2022 года, когда президент собирал представителей бизнеса. И когда мы уезжали отсюда, каждый планировал, что делать, как работать с тем вызовом, который предстал перед нами. Но никто не остановился, мы работали и работаем все время»

«Сейчас самый большой минус — это кредитование, которое сегодня со ставкой 25% в гривне. При том, что национальная валюта стабильна, пока нет никаких перспектив надеяться на нормальную процентную ставку»

«Конечно, мы все чувствуем количество людей, уехавших за границу, — уменьшился рынок потребления в Украине. Но давайте честно: очень многие и возвращаются. Нет там того меда, с которым люди воспринимали Запад»

«Я начинал свой бизнес в Украине, а потом вел его в Польше и Молдове, поэтому хочу сказать из своего опыта, что зарегулированность ведения бизнеса в Европе — это настолько сложно, гораздо сложнее, чем в Украине. И ведение бизнеса в Украине — это, поверьте мне, легче и проще»

«Итак, когда мы победим, а мы точно победим в этой войне, Украина станет лучшей страной, куда пойдут деньги и инвестиции. И у нас будет огромная перспектива развития. Вся перерабатывающая отрасль движется с запада на восток. В нашем сегменте еще в 1980-х годах во Франции перерабатывали фрукты и овощи, сейчас там все заводы заросли травой, они не работают по разным причинам. Поэтому у Украины есть огромные шансы расти в очень хорошем направлении»



Фото: NV