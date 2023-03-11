Война нанесла экологии Украины ущерб на более чем 2 трлн гривен — Минприроды 11 марта, 06:40 Фиксация новых фактов ущерба и разрушений продолжается ежедневно (Фото:Alex Babenko/Reuters)

Из-за полномасштабного вторжения РФ ущерб экологии Украины составляет по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен. Так оценили последствия в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом заявил первый заместитель главы Минприроды Руслан Гречаник, передает пресс-служба Харьковской областной военной администрации.



Чиновник в ходе выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования указал, что фиксация новых фактов ущерба и разрушений продолжается ежедневно.

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«Мы считаем каждое уничтоженное дерево. И каждую гривну, которую нам заплатит РФ за содеянное», — сказал он.

По словам Гречаника, предварительные подсчеты показывают, что в общей сложности вред окружающей среде составляет уже более 2 триллионов гривен.

«Это и засорение земель, и загрязнение воздуха, сожженные леса, разрушенные объекты. Россия провоцирует климатический кризис, ядерный — из-за ситуации с ЗАЭС, гуманитарный», — добавил замминистра.