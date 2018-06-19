Экипажу арестованного судна Норд вернули российские паспорта - ГПСУ

Херсонский городской суд вернул всем членам экипажа крымского рыболовецкого судна Норд российские паспорта, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Действительно, суд принял такое решение и вернул всем паспорта", - сказал Слободян в комментарии Крим.Реалии.

По словам адвоката моряков Владимира Войтюка, паспорта вернули, потому что они не являются вещественным доказательством, а к материалам дела были приобщены безосновательно.

Адвокат уточнил, что, несмотря на получение документов, члены экипажа судна Норд пока не могут вернуться в оккупированный Крыму, потому что нет окончательного решения в судебном деле.

"Если мы сейчас будем пытаться пересечь [административную] границу, то пограничники снова составят протоколы и передадут их в суд", - сказал Войтюк.

Напомним, что Херсонский горсуд отказался продолжать обязательства капитану рыболовецкого судна Норд Владимиру Горбенко в виде запрета не посещать оккупированный Россией Крым.

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Крымское судно вместе с моряками было задержано 25 марта в Азовском море. Капитана обвинили в нарушении порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконном рыбном промысле. На судно наложили арест.

Россия считает задержанных российскими гражданами. Украина заявила, что ни один из них после незаконной аннексии Крыма не отказался от украинского гражданства. В результате им отказали в консульском помощи.