19 июня 2018, вторник

Экипажу арестованного судна Норд вернули российские паспорта - ГПСУ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украинский суд арестовал судно Норд
Фото: Лариса Сарган via Twitter

Украинский суд арестовал судно Норд

Херсонский городской суд вернул всем членам экипажа крымского рыболовецкого судна Норд российские паспорта, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Действительно, суд принял такое решение и вернул всем паспорта", - сказал Слободян в комментарии Крим.Реалии.

По словам адвоката моряков Владимира Войтюка, паспорта вернули, потому что они не являются вещественным доказательством, а к материалам дела были приобщены безосновательно.

Адвокат уточнил, что, несмотря на получение документов, члены экипажа судна Норд пока не могут вернуться в оккупированный Крыму, потому что нет окончательного решения в судебном деле.

"Если мы сейчас будем пытаться пересечь [административную] границу, то пограничники снова составят протоколы и передадут их в суд", - сказал Войтюк.

Напомним, что Херсонский горсуд отказался продолжать обязательства капитану рыболовецкого судна Норд Владимиру Горбенко в виде запрета не посещать оккупированный Россией Крым.

Смотрите также

Крымское судно вместе с моряками было задержано 25 марта в Азовском море. Капитана обвинили в нарушении порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконном рыбном промысле. На судно наложили арест.

Россия считает задержанных российскими гражданами. Украина заявила, что ни один из них после незаконной аннексии Крыма не отказался от украинского гражданства. В результате им отказали в консульском помощи.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове