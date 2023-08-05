«Машина полностью затоплена». Обнародованы переговоры с экипажем российского танкера SIG после удара дрона 5 августа, 10:28 В результате взрыва танкер полностью потеряло ход (Фото:marinetraffic.com)

В соцсетях появилась запись аудиоперехвата радиопереговоров россиян с экипажем своего нефтяного танкера SIG, атакованного морским ударным дроном в районе Крымского моста.

По его словам, в результате взрыва судно получило серьезные повреждения, из-за чего полностью потеряло ход, а часть отсеков оказалась затопленной.

— Как вы уменьшили поступление воды?

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— Ничего не уменьшали. Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте.

— У вас планы какие? Вы остаетесь там на якоре?

— Ну, сами мы не можем перемещаться без буксира. Машина полностью затоплена. Руководство не знаю, что там будет решать. Нас куда-то в завод теперь надо, — признались члены экипажа танкера, занимавшегося поставками топлива для российской оккупационной группировки в Украине.

Как рассказал в комментарии NV источник в Службе безопасности Украины, для атаки на судно был использован надводный беспилотник с 450 кг тротила на борту.