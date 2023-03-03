Пять часов под завалами. В Запорожье после ракетного удара по жилому дому спасли девушку и ее кота 3 марта, 00:16 Екатерина Мельник провела несколько часов под завалами (Фото:коллаж / ekaterina_melnik1551 / Instagram)

Жительница Запорожья Екатерина Мельник провела пять часов под завалами после ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в четверг, 2 марта.

Девушка опубликовала в Instagram фото, как она под завалами обнимала своего кота. У нее три кота — вместе с одним девушка спаслась, двух других сейчас ищет.

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Фото: ekaterina_melnik1551 / Instagram

Фото: ekaterina_melnik1551 / Instagram

Фото: ekaterina_melnik1551 / Instagram

«Спасатели… Спасатель Павел, вы мой ангел, вы услышали и откопали меня, успокаивали и вывели. Вы человек с большой буквы», — написала она.



Фото: ekaterina_melnik1551 / Instagram

В комментарии Суспільному девушка рассказала, что ее квартиру на втором этаже засыпало обломками верхних этажей. Екатерина была дома с парнем, после ракетного удара его выбросило в подъезд, и он смог выбраться самостоятельно.

«Его сразу быстро доставили в больницу, потому что у него сильная рана головы. Медицинскую помощь мне оказали сразу. Предлагают одежду, жилье, еду, вещи, гигиену… У меня есть друзья, кум с кумой, я могу у них остаться. В принципе, чувствую себя нормально: рану обработали — это кровь запеклась на волосах. Болит только спина, ушиб грудной клетки, ребра целы. Я считаю, мне очень повезло. Могло бы быть гораздо хуже», — сказала Екатерина.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. Известно о двух погибших, 11 человек удалось спасти.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на российский обстрел будет как военный, так и юридический ответ.