«Пропавшая» херсонская коллаборантка Губарева задержана — росСМИ 16 ноября, 17:54 Коллаборантке Екатерине Губаревой грозит до 10 лет лишения свободы согласно УК Украины (Фото:Екатерина Юрьевна Губарева / Facebook)

Коллаборантка и фейковая «вице-губернатор Херсонской области» Екатерина Губарева была задержана «по делу об экономических преступлениях». Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на источники в среду, 16 ноября.

Кремлевское агентство ТАСС написало, что Губареву задержали «сотрудники МВД».



Источник Telegram-канала Осторожно, новости заявил, что речь может идти о присвоении «минимум 60 млн бюджетных средств». По его словам, коллаборантку отстранили от «должности», затем она уехала в Москву и хотела сменить работу, но была задержана.



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РИА Новости со ссылкой на фейковый оккупационный орган «МВД по Херсонской области» сообщило, что там «не подтверждают и не опровергают задержание Губаревой».



Ранее пособник российских оккупантов Павел Губарев, который в 2014 году называл себя «народным губернатором» Донецкой области, заявил об исчезновении жены.

По данным СБУ, уроженка Каховки Губарева в июне 2022 года переехала на захваченную территорию в Херсонской области и добровольно заняла «должность» заместительницы коллаборанта Владимира Сальдо «в сфере цифровизации и социальной политики». Согласно ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

11 ноября в результате действий ВСУ российские оккупанты покинули Херсон и правый берег Херсонской области.

Украинские защитники продвигаются в Херсонской области и закрепляются на занятых позициях, проводят зачистки и пополняют обменный фонд. 14 ноября в освобожденный Херсон приехал президент Украины Владимир Зеленский.

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября и закончилась успехом Украины, но имеет свою цену.

