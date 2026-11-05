Убийство Екатерины Гандзюк: ЕСПЧ признал нарушение со стороны Украины

Европейский суд по правам человека в четверг, 5 ноября, обнародовал решение по делу Екатерины Гандзюк . Он постановил, что причастность Украины к смертельному нападению на антикоррупционную активистку с использованием кислоты нарушает право на жизнь и свободу выражения мнений.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ по делу Гандзюк и другие против Украины.

Суд пришел к выводу, что нападение, произошедшее в 2018 году, было «спланированной и оплаченной операцией, направленной на то, чтобы заставить замолчать лицо, выполнявшее функцию общественного контролера».

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В решении ЕСПЧ говорится, что имелись «достаточно веские, четкие и согласованные доказательства, позволяющие утверждать о тесной связи между нападением и осуществлением (или злоупотреблением) государственной власти, что влечет за собой ответственность государства».

Кроме того, суд установил нарушение статьи 10 — свободы выражения мнений.

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«Нападение объективно могло посеять страх среди других журналистов, активистов и представителей гражданского общества. Оно оказало особенно серьезный сдерживающий эффект на публичные дискуссии о коррупции и злоупотреблении властью», — говорится в сообщении.

ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить в качестве компенсации морального вреда €40 тыс. родителям Екатерины Гандзюк и еще €40 тыс. — ее мужу Сергею Денисову.

На государство также возложена обязанность покрыть судебные расходы на сумму €4 тыс.

31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали, облив её серной кислотой. Женщина получила ожоги около 35% поверхности тела и перенесла более десяти операций, однако в ноябре 2018 года скончалась от полученных травм.

Сначала приговор был вынесен шестерым обвиняемым, а в 2023 году Днепровский суд Киева приговорил еще двоих организаторов нападения — бывшего главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и его экс-советника Алексея Левина. Их приговорили к 10 годам лишения свободы. Позже адвокаты этих лиц подали апелляцию.