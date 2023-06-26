«Остались безнаказанными большое количество людей». Отец Екатерины Гандзюк — о приговоре убийцам его дочери

26 июня, 15:47
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Акция памяти на Почтовой площади возле мурала с портретом Гандзюк, Киев (Фото:НВ)

Акция памяти на Почтовой площади возле мурала с портретом Гандзюк, Киев (Фото:НВ)

Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк прокомментировал приговор суда по делу об убийстве его дочери. Он считает, что не все причастные были наказаны.

Он предоставил свой комментарий в эфире Единого телемарафона новостей в понедельник, 26 июня.

По его словам, он испытывает неоднозначные чувства, поскольку еще не все виновные в смерти дочери получили приговор.

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«С другой стороны, двойные чувства, потому что осталось безнаказанным большое количество людей, если можно считать их людьми, которые участвовали в процессе. Это и оборотни в погонах, холуи, которые помогали этим людям, сотрудники полиции, которые скрывали факты, ряд людей, о которых мы говорили неоднократно, что они в определенной степени причастны к этому преступлению», — подчеркнул отец убитой активистки.

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В то же время он отметил, что радуется окончанию судебного процесса и считает решение суда справедливым.

«Я доволен приговором. Наконец закончился судебный процесс. Благодаря кропотливой работе прокуратуры, благодаря работе суда, который очень справедливо, на мой взгляд, отнесся ко всем фактам, благодаря большому количеству неравнодушных людей в Украине и мире, очевидно, впервые в истории Украины заказчики и организаторы заказного убийства получили свои сроки», — подчеркнул Виктор Гандзюк.

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26 июня Днепровский районный суд Киева огласил приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину. Их приговорили к 10 годам лишения свободы. Бывшего председателя Херсонского областного совета Мангера признали виновным в заказе нападения, а помощника депутата облсовета Левина — в его организации.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. От полученных ожогов она умерла в больнице 4 ноября, через три месяца после нападения.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Херсон Приговор Заказное убийство Екатерина Гандзюк Владислав Мангер Алексей Левин

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