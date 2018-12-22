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"Его уговаривали": Филарет опроверг заявления митрополита Михаила о шантаже

Сегодня, 00:25
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По словам Филарета, митрополита не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру

Фото: cerkva.info

Патриарх Филарет опроверг заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины.

В эфире Радио Свобода патриарх пояснил, что митрополита не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру.

"Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора", - сказал Филарет.

Митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной православной церкви от Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.

Позже он объяснил, что взял самоотвод из-за шантажа.

Михаил рассказал, что он имел несколько встреч с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом, с которым до этого у него были "жаркие дискуссии". Он рассказал, что Филарет настаивал на том, что представители УПЦ КП не могут пойти на собор и самораспуститься, поскольку выдвинув кандидатуру митрополита Епифания, могут проиграть на выборах предстоятеля новой церкви.

"Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это не демократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру", - сказал Михаил.

В конце концов, после разговора с Порошенко Михаил, по его словам, "решил снять свою кандидатуру в пользу единой украинской церкви".

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Украинская православная церковь Филарет

Спецтема   Украина получает томос

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Украина/События

Сегодня, 00:25

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"Его уговаривали": Филарет опроверг заявления митрополита Михаила о шантаже

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