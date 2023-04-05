Чехия планирует предоставить Украине военную помощь более чем на $30 млн 5 апреля, 22:25 Яна Чернохова (Фото:ČTK/Šulová Kateřina)

Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 600−700 миллионов крон (свыше 30 млн долларов).

Об этом сообщила министер обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает ČTK.

По ее словам, это имущество из армейских складов. Министр предоставила президенту Петеру Павелу список помощи, который Чехия уже направила Украине и планирует передать в ближайшее время.

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«Помощь, которую мы планируем вместе с начальником Генштаба, стоит около 600−700 млн крон. Это не финансовая помощь, это военное оборудование, которое все еще находится на наших складах, которое „ненужно“ и которое армия действительно может отправить в Украину,» не ставя под угрозу собственную обороноспособность", — сказала Чернохова.

По ее словам, что Минобороны всегда следит за тем, чтобы отправляемое в Украину оборудование можно было заменить.

Издание отмечает, что недавно чешский президент заявил, что его страна помогала Украине с поставкой оружия, насколько это было возможно, но других вариантов у него уже нет. Он также видит определенные возможности в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, которым Чехия имеет производственные мощности.

По словам Черноховой, помощь в этой сфере происходит, она вспомнила о создании совместного чешско-украинского производственного кластера и поставке частных компаний, которым государство выдает ускоренные разрешения.