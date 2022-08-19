«Оккупированный город сопротивляется». В районе Мариуполя уничтожили колонну техники РФ — советник мэра 19 августа, 15:33 Андрющенко уточнил, что информацию об уничтожении одной колоны техники оккупантов подтвердили военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Колонну техники оккупантов, которая двигалась в сторону Запорожья, уничтожили в районе временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра захваченного города Петр Андрющенко.

В Telegram он уточнил, что информацию об уничтожении одной колонны российских оккупантов, двигавшуюся в сторону Запорожья, подтвердили военные.

«Одна из колонн российской военной техники и живой силы неожиданно для россиян не доехала до места назначена и пошла за российским кораблем», — пишет он.

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Андрющенко добавил, что не может раскрыть всех подробностей, но подчеркнул, что «оккупированный город эффективно сопротивляется несмотря на жестокость режима».

Ранее Андрющенко говорил, что оккупанты в Мариуполе начали строить фортификационные сооружения.

11 августа мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в захваченном Мариуполе партизаны сожгли склад российских оккупантов, где они хранили награбленное.

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