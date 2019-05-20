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Его Голос. Святослав Вакарчук даст интервью Сергею Рахманину на Радио НВ сегодня в 20:00

20 мая, 13:50
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Его Голос. Святослав Вакарчук даст интервью Сергею Рахманину на Радио НВ сегодня в 20:00 - фото

Валерій Калниш via Facebook

Сегодня, 20 мая, в 20:00 лидер партии Голос, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук даст большое интервью Радио НВ.

Программу Апокриф, гостем которой станет музыкант и молодой политик, проведет журналист Сергей Рахманин.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Фото: НВ

Теги:   Сергей Рахманин Партия Голос Святослав Вакарчук Радио НВ

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