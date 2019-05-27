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Египет, Турция, ОАЭ: в Киеве разоблачили мошенниц, которые торговали липовыми путевками

Сегодня, 14:07
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Египет, Турция, ОАЭ: в Киеве разоблачили мошенниц, которые торговали липовыми путевками - фото

прокуратура

Мошенницы обманули около 40 клиентов

Правоохранители разоблачили в Киеве двух мошенниц, которые торговали липовыми путевками за границу.

Как сообщили в столичной прокуратуре, для этого злоумышленницы арендовали офисное помещение, которое оборудовали под туристическое агентство.

Мошенницы продавали клиентам туры в Египет, Турцию, Кипр и ОАЭ, однако в итоге никакие путешествия организованы так и не были.

Таким образом злоумышленницы, обманув 39 человек, завладели средствами на общую сумму в 2 млн гривен.

В отношении них начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Теги:   Киев Путешествия Туризм Мошенники

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