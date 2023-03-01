Украинская ПВО сбивает 80% и больше ракет РФ — генерал Наев 1 марта, 23:02 Сергей Наев (Фото:Командування Об'єднаних Сил ЗС України/Facebook)

ПВО Украины сбивает 80% российских ракет, а в отдельных случаях — даже больше.

Такие данные привел командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-служба командования в Facebook.

«В настоящее время процент сбытых ракет сильно изменился и равен — 80 процентов. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными», — сказал он.

Видео дня

Наев отметил, что российские оккупанты также изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения.

«Так что мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доказывается и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне», — добавил командующий.

28 февраля руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталия Гуменюк говорила, что в ближайшие дни Россия может осуществить массированный ракетный обстрел территории Украины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что войска РФ технически готовы наносить новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки.